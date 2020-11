Devoteam : Morgan Stanley monte au capital

Devoteam : Morgan Stanley monte au capital









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 16 novembre 2020 par l'AMF, la société Morgan Stanley Corp. (Wilmington, Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 11 novembre 2020, le seuil de 5% du capital de la société Devoteam et détenir indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. International plc et Morgan Stanley France S.A., 425.540 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 5,11% du capital et 4,41% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition hors et sur le marché.

Au titre de l'article L. 233-9 I, 6 du code de commerce, la société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 341.218 actions Devoteam (prises en compte dans la détention visée ci-dessus) au titre d'un contrat de right to recall portant sur autant d'actions Devoteam et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.