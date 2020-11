Devoteam : Morgan Stanley & Co a cédé des titres hors marché

Devoteam : Morgan Stanley & Co a cédé des titres hors marché









(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 novembre à l'AMF, la société Morgan Stanley & Co. International plc a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 18 novembre, par suite d'une cession d'actions Devoteam hors marché, le seuil de 5% du capital de Devoteam. Elle détient individuellement 411.766 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 4,27% des droits de vote de la société.

A cette occasion, la société Morgan Stanley Corp n'a franchi aucun seuil et détient, au 18 novembre 2020, indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co. International plc, Morgan Stanley France S.A. et Morgan Stanley Europe SE, 416.678 actions Devoteam représentant autant de droits de vote, soit 5,001% du capital et 4,32% des droits de vote de cette société.

La société Morgan Stanley & Co. International plc a précisé détenir 159.321 actions Devoteam (prise en compte dans la détention déclarée) au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Devoteam et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat

La société Morgan Stanley Europe SE a précisé détenir 3.121 actions Devoteam (prise en compte dans la détention déclarée) au titre d'un contrat de "right to recall" portant sur autant d'actions Devoteam et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat.