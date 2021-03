Devoteam : le résultat net part du Groupe recule de 1,8% en 2020

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Devoteam pour l'exercice 2020 s'élève à 760,4 millions d'euros, en décroissance de -0,2% par rapport à 2019 et de -0,6% à périmètre et taux de change constants.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 198,3 ME au 4e trimestre, en baisse de -4% par rapport à l'année précédente et -4,9% en organique, mais plus que les deux trimestres précédents. Aux effets continus de la crise du Covid 19 s'est ajoutée l'accélération de la perte d'activité en Allemagne.

La marge d'exploitation s'établit à 73,7 ME sur l'année 2020, soit 9,7% du chiffre d'affaires. La pression sur les prix en 2020 se traduit par une baisse d'environ -2% du tarif journalier moyen par rapport à 2019.

Le résultat opérationnel s'élève à 71,9 ME. La charge d'impôt sur le résultat est de 24,1 ME. Elle représente 34,1% du résultat avant impôt (32,6% en 2019). Hors effets des profits non imposables et autres éléments exceptionnels, le taux d'impôt normalisé du Groupe est de 31% en 2020.

Le résultat net part du Groupe diminue de -1,8%, passant de 41,6 ME en 2019 à 40,8 ME en 2020.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie nette progresse à 119,8 ME (48 ME en 2019). La génération de trésorerie a été améliorée par des événements exceptionnels, notamment la cession de Between aux Pays-Bas et la réduction conjoncturelle du besoin en fonds de roulement.

A fin 2020, l'effectif du Groupe s'établit à 7.623 collaborateurs, en hausse de 139 collaborateurs par rapport au 30 septembre 2020. Le taux d'attrition passe de 25,2% au trimestre précédent, à 22,7% au 4e trimestre. Le Groupe affiche un taux d'utilisation des ressources internes au 4e trimestre de 81,9%.

Devoteam a décidé de ne pas communiquer d'objectifs annuels pour 2021.

Lors de la prochaine Assemblée générale du 4 juin 2021, le Conseil de Surveillance proposera de ne pas distribuer de dividende pour l'année 2020.

Devoteam a décidé de passer à une communication financière semestrielle.