Devoteam : le concert sur les 95% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 23 décembre 2021 par l'AMF, le concert composé de la société Castillon SAS, de la société de droit luxembourgeois Step Holdco 3 S.à r.l. et de la famille Bentzmann, a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 22 décembre 2021, le seuil de 95% du capital de la société Devoteam et détenir de concert 7 962 871 actions, soit 95,57% du capital et 93,00% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte de l'acquisition d'actions Devoteam par le concert dans le cadre de l'OPA simplifiée visant les actions Devoteam initiée par le déclarant.

L'Autorité des marchés financiers a fait connaître le 23/12/2021 la date du retrait obligatoire des actions Devoteam code ISIN FR0000073793, soit le 31/12/2021. En conséquence, les actions seront radiées d'Euronext Paris le 31/12/2021.