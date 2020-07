Devoteam : l'action s'ajuste au niveau du prix de l'OPA

Devoteam : l'action s'ajuste au niveau du prix de l'OPA









(Boursier.com) — Devoteam s'envole logiquement de 25% à 98,2 euros pour sa reprise de cotations. L'action rejoint le niveau offert par les fondateurs et actionnaires de référence de la société, MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, soit 98 euros par titre. Les dirigeants vont lancer une OPA par l'intermédiaire d'une société dédiée ("NewCo") et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier; l'objectif étant d'accélérer la transformation complexe de Devoteam et de concrétiser la vision stratégique "Tech for people", dans un environnement numérique exigeant et hautement concurrentiel.

A la suite de cette annonce, la SocGen dégrade la valeur à 'conserver' avec un objectif de 104 euros.