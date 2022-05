Devoteam : Hélène Bouvier rejoint l'entité Conseil du Groupe

(Boursier.com) — Hélène Bouvier rejoint les équipes de conseil du groupe Devoteam, dirigées par Thomas de Lacharrière. En tant que Partner, elle aura en particulier la responsabilité des offres Process Efficiency & Enterprise Service Management pour la France.

Son parcours : Durant 16 ans chez Accenture Strategy & Consulting, avec une dominante dans l'industrie Financial Services, Hélène a été amenée à définir des stratégies digitales, conduire d'importants programmes de transformations métiers et IT, et d'accompagner des carve-out / carve-in pour différents acteurs de l'industrie bancaire.

Elle a eu l'opportunité de collaborer avec des directions métiers, IT et opérationnelles ainsi qu'avec des directions transverses, telles que les achats, les RH, la finance, les risques et la compliance. Hélène a rejoint Devoteam Digital Impulse le 28 mars dernier.

Devoteam Digital Impulse accompagne ses clients dans leur transformation digitale, de la stratégie à l'exécution, dans 4 domaines d'expertise, créateurs de valeur : Platforms & Enterprise Performance, Digital Business Transformation, NextGen IT et Data.