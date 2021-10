Devoteam : flambe logiquement après la nouvelle OPA

(Boursier.com) — Devoteam s'envole logiquement de 23,3% à 168,5 euros à l'ouverture du marché parisien, le titre venant se coller au niveau de la nouvelle offre lancée par la société Castillon. Cette dernière, qui regroupe les frères fondateurs Bentzmann et KKR, a annoncé hier soir le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée au prix de 168,50 euros sur le capital qu'elle ne détient pas encore. Une proposition qui représente une prime de 23,2% sur le cours de clôture du 13 octobre.

Midcap Partners parle d'une issue logique et probablement attendue par les minoritaires. La prime est significative et devrait emporter suffisamment d'adhésion pour permettre à l'initiateur d'atteindre le seuil des 90% et sortir le titre de la cote. Le courtier conseille d'apporter à l'offre.