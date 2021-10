Devoteam : Castillon SAS lance une offre d'OPAS à 168,5 euros l'action

(Boursier.com) — Castillon SAS, actionnaire de contrôle de Devoteam, porte sa participation à 85% après l'acquisition des actions détenues par Amiral Gestion représentant 4,4% du capital. Sa participation est donc de 86,3% en incluant les actions Devoteam auto-détenues.

En outre, Castillon SAS lance une offre publique d'achat simplifiée au prix de 168,50 euros par action sur le solde du capital. Ce prix représente une prime de 23,2% sur le cours de clôture du 13 octobre 2021 et de 28% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 jours de bourse précédant l'annonce de l'offre.

L'offre permet aux actionnaires de Devoteam de bénéficier d'une fenêtre de liquidité aux mêmes conditions de prix attractives que celles consenties par Castillon dans le cadre de l'acquisition de ce bloc d'actions, et ce dans un contexte de faibles volumes d'échange sur le marché.

Godefroy et Stanislas de Bentzmann, actionnaires de contrôle de Castillon, renforcent leur contrôle sur le Groupe qu'ils ont créé, avec le soutien de KKR en qualité de partenaire financier.

Le conseil de surveillance de Devoteam a accueilli favorablement et à l'unanimité le projet d'offre publique simplifiée. Il a mis en place un comité ad hoc, et a désigné Eight Advisory en qualité d'expert indépendant.

"Nous avons introduit Devoteam en bourse en octobre 1999 et sommes tout particulièrement fiers du parcours du Groupe et de la valeur créée pour tous les actionnaires au cours de ces 22 années. Désormais, la nouvelle phase de développement de Devoteam nécessitera des transformations rapides et des investissements importants qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée. Cette opération conforte ainsi l'indépendance stratégique de Devoteam et le contrôle de ses fondateurs", commentent Godefroy et Stanislas de Bentzmann, co fondateurs et membres du directoire de Devoteam.

L'ouverture de l'offre devrait intervenir en décembre prochain.

La cotation de l'action Devoteam, suspendue ce 14 octobre sur un cours de 136,8 euros, reprendra le vendredi 15 octobre à l'ouverture du marché.