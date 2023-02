Devon Energy plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Devon Energy décroche de 7% avant bourse à Wall Street. Le groupe américain, producteur indépendant de pétrole et de gaz basé à Oklahoma City, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,66$, inférieur aux attentes de marché, à comparer à un niveau de 1,39$ un an plus tôt. Les revenus ont également raté largement le consensus, à 4,3 milliards de dollars, pratiquement stables en glissement annuel. Le groupe a donc déçu, les tempêtes hivernales ayant plombé la production. La tempête hivernale Elliott a amené des températures inférieures à zéro et des conditions météorologiques extrêmes sur environ les deux tiers des États-Unis en décembre, provoquant le gel de puits de pétrole et gaz. Devon avait déclaré en janvier qu'il estimait que sa production du quatrième trimestre était diminuée de 2%, les opérations du bassin de Williston dans le Dakota du Nord étant les plus touchées. Pour 2023, la société prévoit une production comprise entre 643 000 et 663 000 barils équivalent pétrole par jour. En outre, Devon a précisé que ses dépenses avaient augmenté de 1% en 2022, en raison de la hausse des frais de personnel.