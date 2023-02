Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone prévoient la création d'une coentreprise d'Ad Tech

(Boursier.com) — Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefónica SA et Vodafone Group Plc vont former une coentreprise pour la mise en oeuvre en Europe d'une plateforme technologique de marketing numérique conçue nativement pour prendre en compte les besoins de protection des données personnelles des consommateurs. Cette solution devrait bénéficier à la fois aux consommateurs, aux annonceurs et aux éditeurs.

La création de cette nouvelle entité a été autorisée, le 10 février, par la Commission européenne, conformément au règlement de l'Union européenne relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

Les quatre sociétés prendront des parts égales de 25 % chacune dans cette nouvelle coentreprise, qui sera basée en Belgique et gérée par une direction indépendante, sous le contrôle d'un Conseil de surveillance nommé par les actionnaires.

Cette coentreprise est le résultat d'un projet lancé par Vodafone et géré conjointement par les quatre opérateurs dans le but de développer une solution technologique pour la publicité numérique en Europe. La plateforme a été conçue dès le départ pour être nativement conforme aux politiques européennes de protection des données, telles que le RGPD et la directive ePrivacy. Les partenaires ont initié une expérimentation en Allemagne.

D'autres phases de test pourront être envisagées en France et en Espagne pour affiner le développement de la plateforme, qui sera également ouverte à tous les autres opérateurs européens.

La plateforme en cours de développement nécessite un consentement explicite du consommateur (opt-in) pour autoriser les marques à réaliser leurs communications via les éditeurs. La seule donnée partagée est un jeton numérique pseudo-anonymisé et non réversible. Les consommateurs sont libres de donner ou de refuser leur consentement en un seul clic, ainsi que de révoquer tout autre consentement préalablement donné. Ils peuvent le gérer soit directement sur le site web de la marque ou de l'éditeur, soit via un portail dédié à la protection de la vie privée, facilement accessible.

La plateforme est spécifiquement conçue pour apporter une amélioration majeure du contrôle, de la transparence et de la protection des données des consommateurs, qui sont aujourd'hui collectées, distribuées et stockées à grande échelle par de grands acteurs non européens.

La phase d'expérimentation menée par Vodafone l'année dernière a permis de tester avec succès la plateforme sur les réseaux de Vodafone et de Deutsche Telekom en Allemagne, en collaboration avec des éditeurs et annonceurs numériques. Cela a permis aux quatre opérateurs de valider la facilité d'utilisation de la plateforme dans le but d'offrir aux consommateurs une plus grande transparence sur la façon dont les marques communiquent avec eux. En outre, l'initiative a permis d'examiner comment les données personnelles des consommateurs sont utilisées et comment leur vie privée est protégée dans l'écosystème de la publicité en ligne, tout en respectant les principes d'un Internet gratuit.

La coentreprise exposera prochainement sa vision et sa stratégie, dont notamment ses projets de commercialisation.