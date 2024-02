Deutsche Bank : résultats meilleurs que prévu, rachat de titres et suppression de postes

(Boursier.com) — La Deutsche Bank progresse à Francfort après l'annonce d'importantes réductions de postes et de résultats en net repli mais supérieurs aux attentes des analystes au quatrième trimestre. La plus grande banque allemande a réalisé, sur les trois derniers mois de 2023, un bénéfice net, part du groupe, de 1,26 milliard d'euros, contre 1,803 MdE il y a un an, et 700 ME de consensus. Les coûts de restructuration et d'autres dépenses exceptionnelles ont pris le dessus sur les gains de revenus (+5% à 6,66 MdsE), mais la chute n'a donc pas été aussi importante que les analystes le craignaient.

L'établissement financier prévoit de supprimer 3500 emplois au cours des années à venir alors que le DG, Christian Sewing, cherche à tenir son engagement d'augmenter la rentabilité et de restituer plus d'argent aux actionnaires. Les réductions, qui concernent pour la plupart des postes de back-office, font partie des économies de coûts annoncées précédemment par la banque basée à Francfort. Le prêteur a par ailleurs rehaussé son objectif de revenus à moyen terme et a annoncé qu'il restituerait 1,6 milliard d'euros aux investisseurs au premier semestre de cette année, notamment par le biais d'un rachat d'actions de 675 millions d'euros.

Le régulateur financier allemand BaFin a récemment averti que l'année 2024 serait moins propice pour les bénéfices des banques en raison de la crise immobilière qui risque de rendre certains prêts irrécouvrables. Malgré tout, Deutsche Bank s'est montré optimiste, relevant son objectif de taux de croissance annuel composé de 3,5% à 4,5% à 5,5% et 6,5% à 6,5%. Le président du directoire Christian Sewing s'est dit "fermement convaincu" que Deutsche Bank pourrait atteindre ses objectifs pour 2025.