Deutsche Bank relève ses perspectives de revenus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Deutsche Bank vient de publier un bénéfice net meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, ses activités de trading ayant surpassé celle de ses concurrents. L'activité de conseil financier de la banque d'investissement s'est distinguée avec des revenus en hausse de 166% à 111 Millions d'euros. Les résultats ont par ailleurs été soutenus par une réduction des provisions pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. Les provisions pour pertes sur crédit se sont élevées à 75 Millions d'euros, contre 761 Millions d'euros un an plus tôt.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 692 Millions d'euros, contre une perte de 77 Millions d'euros un an plus tôt, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 370 millions d'euros.

Le groupe bancaire allemand a relevé au passage ses perspectives de revenus pour l'année prochaine... L'établissement s'est dit optimiste quant aux perspectives du groupe qui s'attend à un revenu annuel proche de 25 Milliards d'euros en 2022, contre 24,4 Milliards d'euros précédemment annoncés. La banque a cependant abandonné son objectif clé de réduction des coûts à 16,7 milliards d'euros d'ici 2022 après avoir enregistré des coûts inattendus ces derniers mois.

Deutsche Bank dit vouloir se concentrer maintenant sur un objectif de 70% pour son ratio rapportant les coûts aux revenus.