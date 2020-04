Deutsche Bank prolonge son contrat de gestion de patrimoine avec Avaloq dans 6 pays

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Deutsche Bank vient de renouveler son contrat avec Avaloq, fournisseur majeur de solutions bancaires dans le cloud, en Asie et en Europe jusqu'à fin 2028.

Ce contrat couvre les activités importantes de Deutsche Bank dans le domaine de la gestion de patrimoine dans six pays (Suisse, Luxembourg, Royaume Uni, Arabie saoudite, Singapour et Hong Kong) et "constitue à l'échelle mondiale l'un des partenariats BPaaS (business process as a service) et SaaS (software as a service) les plus importants et les plus remarquables d'Avaloq" commente le groupe.