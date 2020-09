Deutsche Bank : privilégierait une acquisition transfrontalière

(Boursier.com) — La Deutsche Bank espère bien participer à la consolidation du secteur bancaire européen via des opérations transfrontalières. Refroidie par l'échec de son rapprochement avec la Commerzbank l'an passé, la plus grande banque allemande, par la voix de son directeur financier, a souligné que les "transactions nationales semblent plus difficiles" à réaliser.

Lors d'un entretien accordé à Bloomberg, James von Moltke a précisé s'attendre à une accélération des opérations de M&A dans l'industrie, mais pour l'instant, le groupe se concentre sur l'exécution de son plan de redressement afin d'être mieux préparé aux éventuelles opérations à venir.

Le directeur général de l'établissement, Christian Sewing, affirme depuis un certain temps qu'il souhaite participer à la consolidation bancaire si, et quand elle aura lieu, mais ses déclarations ont récemment pris plus d'importance après les dernières fusions annoncées en Italie et en Espagne. En Suisse, le président d'UBS, Axel Weber, aurait également dressé une liste de cibles potentielles, la Deutsche Bank figurant parmi les plus favorisées, a rapporté 'Bloomberg' la semaine dernière.

UBS et Deutsche Bank ont déjà brièvement exploré l'idée d'une fusion en 2019, via notamment un rapprochement initial de leur banque d'investissement, dans le cadre d'un accord qui aurait créé la plus grande institution financière d'Europe continentale. Les pourparlers, qui n'ont jamais dépassé le stade préliminaire, pourraient reprendre plus vite qu'on ne le pense.