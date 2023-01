Deutsche Bank : nomination d'Emmanuel Duclos en tant que Président de Deutsche Bank France

(Boursier.com) — La Deutsche Bank annonce aujourd'hui la nomination d'Emmanuel Duclos en tant que Président de Deutsche Bank France et Directeur Général de la succursale de Paris à compter du 1er janvier 2023. Il succède à Frank Krings, qui quitte Paris après avoir terminé avec succès son mandat de deux ans.

En tant que Président de Deutsche Bank France, Emmanuel Duclos a pour mission de superviser la stratégie du Groupe et les relations avec les autorités réglementaires dans l'hexagone, en plus de ses responsabilités actuelles à la tête de la Division Clientèle Institutionnelle (ICG : Institutional Clients Group) en France.

Claudio de Sanctis, CEO pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Responsable de la division International Private Bank, a déclaré : "La France est un élément clé de la stratégie ambitieuse de Deutsche Bank en Europe. Avec une excellente équipe de direction à Paris, Emmanuel est bien placé pour tirer parti du succès de notre franchise établie en France. Son expertise et son réseau seront précieux pour mettre en oeuvre la stratégie globale de la banque à Paris."

Emmanuel Duclos a rejoint Deutsche Bank en 2012 en tant que Responsable d'ICG France et Branch Manager (Dirigeant Responsable) de la succursale de Paris. Il assume également le rôle de Responsable EMEA des ventes de crédit depuis 2018. Emmanuel Duclos a passé une décennie chez UBS à partir de 2002, où il a occupé divers postes de vente et de direction, notamment Responsable des ventes obligataires (credit sales) pour la zone EMEA et Responsable de FICC France, avant d'être nommé Directeur Général Délégué d'UBS Investment Bank en France en 2011. Il a débuté sa carrière chez Louis Dreyfus Finance dans la vente de produits de taux en 1995.

Emmanuel Duclos (51 ans) est titulaire d'un DESS d'Ingénierie Financière de l'Université Panthéon-Assas et d'un Master en Finance de Dauphine.

Basé à Paris, Emmanuel Duclos continue de reporter à Panos Stergiou, Responsable mondial d'ICG, ainsi qu'au nouveau CEO pour l'Europe de l'Ouest, Roberto Parazzini, en sa qualité de Responsable Pays.

Claudio de Sanctis a ajouté : "Je tiens à remercier Frank Krings, qui a dirigé nos activités françaises pendant deux années intenses, engageant un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes, tout en renforçant encore davantage la gouvernance locale dans un partenariat solide avec l'ensemble de nos Responsables internes. Frank a redynamisé les initiatives franco-allemandes et consolidé nos relations avec les institutions qui rapprochent les deux pays."

Frank Krings continuera d'occuper les fonctions d'administrateur non exécutif de plusieurs filiales réglementées du Groupe Deutsche Bank en Europe.