Desjoyaux : forte hausse des résultats

Desjoyaux : forte hausse des résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Desjoyaux au titre de l'exercice 2020 est en progression de 12,2%. En 2019, il s'était établi à 102,7 ME. La société affiche ainsi un chiffre d'affaires record pour la seconde année consécutive à 115,2 ME.

Desjoyaux affiche un Résultat Opérationnel de 20,96 ME en net progression par rapport à l'exercice précédent de près de 6,5 ME, soit une hausse de 45%.

Le résultat net part du groupe s'établit à 14 ME soit 12,1% du chiffre d'affaires contre 9,8 ME pour l'exercice clos au 31/08/2019 soit une progression de plus de 43%.