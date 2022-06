Des offres de Disney, Apple et Amazon pour NFL Sunday Ticket

(Boursier.com) — Walt Disney, Apple et Amazon auraient soumis des offres pour NFL Sunday Ticket, indique CNBC. L'article note qu'il n'y a pas de calendrier défini pour un accord pour Sunday Ticket, qui pourrait également inclure une participation dans NFL Media. La NFL veut que le soumissionnaire gagnant paie plus de 2 milliards de dollars pour les droits et une participation dans NFL Media. Disney, Apple et Amazon ont tous fait des offres pour le package, contrairement au "titulaire" DirecTV. Deux sources ont déclaré que DirecTV souhaitait conclure un accord avec le soumissionnaire retenu, ce qui pourrait alléger le fardeau financier du gagnant. Des sources indiquent que le gagnant du package ne sera pas en mesure de réduire considérablement les prix par rapport à ses 300$ actuels par an en raison du langage contractuel avec CBS et Fox. DirecTV avait déboursé 1,5 milliard de dollars par an pour Sunday Ticket, pour les droits existants de diffusion de la National Football League.