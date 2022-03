Des GAFAM sous surveillance en Europe

(Boursier.com) — Les titres des GAFAM, Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, évoluent peu avant bourse à Wall Street. Pourtant, ces colosses américains du numérique pourraient être contraints de modifier leurs pratiques commerciales en Europe à la faveur d'un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil européens sur le Digital Markets Act (DMA), fixant des règles aux sociétés contrôlant l'accès aux plateformes en ligne et aux données des utilisateurs.

La Commission Européenne s'est félicitée hier de l'accord politique intervenu rapidement entre le Parlement européen et les États membres de l'UE en ce qui concerne la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Le règlement, sur lequel un accord a été trouvé un peu plus d'un an après avoir été proposé, figure parmi les premières initiatives de ce type pour encadrer de manière exhaustive le pouvoir de contrôleur d'accès dont jouissent les plus grandes entreprises numériques, commente la CE.

La législation sur les marchés numériques s'appliquera aux contrôleurs d'accès, sociétés qui créent des goulets d'étranglement entre les entreprises et les consommateurs, et parfois même contrôlent des écosystèmes entiers, formés par différents services de plateforme comme des places de marché en ligne, des systèmes d'exploitation, des services en nuage ou des moteurs de recherche en ligne.

Ces contrôleurs d'accès seront soumis à un certain nombre d'obligations et d'interdictions clairement définies et établies au regard des pratiques de marché les plus déloyales, ou des pratiques qui créent des barrières pour d'autres sociétés ou les renforcent, dans le but global de garantir la contestabilité des services numériques offerts par les contrôleurs d'accès.

Parallèlement, la législation sur les marchés numériques instaurera un mécanisme de contrôle efficace assurant le prompt respect d'obligations précises, ajoute la CE, confiante.

Cette législation fait partie d'une ambitieuse réforme de l'espace numérique aux côtés de la législation sur les services numériques, visant à garantir un environnement en ligne sûr et responsable. Ensemble, elles constituent un paquet exhaustif de nouvelles règles qui s'appliqueront à tous les services numériques, notamment les médias sociaux, les places de marché en ligne et d'autres plateformes en ligne actives dans l'Union européenne. Ce paquet est un élément clé de la stratégie numérique de l'UE consistant à adapter l'Europe à l'ère du numérique.

La législation sur les marchés numériques viendra compléter l'application du droit de la concurrence à l'échelle de l'Union et des États membres. Ces nouvelles règles sont sans préjudice de la mise en oeuvre des règles de concurrence de l'UE et des règles de concurrence nationales relatives au comportement unilatéral.

L'accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil est désormais soumis à l'approbation formelle des deux colégislateurs. Une fois adopté, le règlement DMA sera directement applicable dans l'ensemble de l'UE et mis en application six mois après l'entrée en vigueur.