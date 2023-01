Des centaines d'avions cloués au sol aux Etats-Unis en raison d'une panne informatique

(Boursier.com) — Des centaines d'avions cloués au sol aux Etats-Unis ! La Federal Aviation Administration a demandé aux compagnies américaines de suspendre tous leurs vols domestiques pendant plusieurs heures en raison d'une panne informatique. "La FAA travaille toujours pour restaurer complètement le système d'avis aux missions aériennes à la suite d'une panne. La FAA a ordonné aux compagnies aériennes de suspendre tous les départs intérieurs jusqu'à 9 heures, heure de l'Est, pour permettre à l'agence de valider l'intégrité des informations de vol et de sécurité", a précisé le régulateur de l'aviation civile.

Update 3: The FAA Notice Air Missions outage.??The FAA 9 a.m. Eastern Time information. — The FAA ?️ (@FAANews), via Twitter

Le problème concerne donc le système d'avis aux missions aériennes, ou Notam, qui transmet des informations urgentes essentielles aux différents acteurs des opérations aériennes. Les informations transmises sur Notam peuvent être aussi basiques que la météo de l'aéroport de destination et les voies de circulation actives, mais peuvent aussi indiquer des fermetures temporaires de l'espace aérien en raison d'un lancement spatial ou d'un voyage présidentiel. Les pilotes, jeunes ou expérimentés, sont entraînés à piloter en s'appuyant sur ces données. Aucun transporteur américain n'est épargné. American Airlines a déclaré dans un communiqué qu'elle "surveille de près la situation, qui affecte toutes les compagnies aériennes, et travaille avec la FAA pour minimiser les perturbations de nos opérations et de nos clients".

The Federal Aviation Administration (FAA) airlines. We're FAA disruptions. — americanair (@AmericanAir), via Twitter

United Airlines a de son côté indiqué avoir immobilisé temporairement tous ses vols domestiques.

"Il n'y a aucune preuve d'une cyberattaque à ce stade, mais le président a ordonné au DOT de mener une enquête complète sur les causes", a pour sa part déclaré la Maison Blanche.