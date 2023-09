Des centaines d'Airbus A320neo seront cloués au sol en raison des problèmes de moteurs P&W

(Boursier.com) — Coup dur pour les actionnaires de RTX (ex-Raytheon) mais aussi pour Airbus et de multiples compagnie aériennes. Le géant américain va enregistrer une charge de 3 milliards de dollars au troisième trimestre afin de prendre en compte le rappel et la réparation de moteurs GTF de Pratt & Whitney qui équipent des centaines d'A320neo. Les moteurs souffrent d'un problème de qualité concernant une "condition rare" dans le métal en poudre utilisé pour fabriquer des pièces, telles que des disques de turbine à haute pression et des disques de compresseur, qui pourrait entraîner des microfissures et de l'usure avancée.

"Il s'agit évidemment d'une situation difficile et décevante pour nos clients, pour nos partenaires, pour Pratt & Whitney et nos actionnaires", a déclaré le DG de RTX, Greg Hayes. "Nous nous efforçons de résoudre ce problème de la manière la plus rapide et la plus financièrement saine possible".

Reste que la firme prévoit une réduction de ses bénéfices de 3,5 milliards de dollars avant impôts au cours des prochaines années. RTX est également contraint de réduire son objectif de flux de trésorerie disponible de 9 milliards de dollars pour 2025 à environ 7,5 Mds$.

Ces retombées mettent en évidence l'impact considérable sur la flotte mondiale du dernier problème du turboréacteur à double flux de Pratt, l'un des deux motoristes de la famille Airbus A320neo, le best-seller d'Airbus. Cela pourrait compliquer encore un peu plus les efforts des compagnies aériennes pour augmenter leurs capacités et leurs services de vol afin de répondre à la demande de voyages constante après la crise sanitaire.

Au total, ce sont 600 à 700 moteurs GTF qui seront retirés pour une visite d'atelier jusqu'en 2026. "L'accélération des déposes et l'augmentation des visites en atelier se traduiront par une augmentation du nombre d'avions au sol", a souligné RTX. Pratt & Whitney analyse également l'impact du problème de qualité sur d'autres modèles de moteurs de sa flotte, mais cet impact devrait être bien moindre, selon RTX.

RTX chute de plus de 6% en début de séance à Wall Street.