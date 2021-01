Dervernois : avertissement sur le chiffre d'affaires et les résultats

Dervernois : avertissement sur le chiffre d'affaires et les résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de Devernois avertit sur ses perspectives de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que sur le financement du groupe à court et moyen termes. La crise que nous traversons depuis le mois de mars 2020 va avoir des effets plus importants que ceux que nous avions escomptés et communiqués au mois de juin 2020, après obtention de notre Prêt Garanti par l'Etat , explique le management.

La fermeture administrative de l'ensemble des points de vente sur novembre, à l'exclusion des magasins portugais, d'un magasin suisse et du site Internet, a fortement impacté le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 va se contracter de plus de -35% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes devrait s'établir environ à 15,7 millions d'euros.

Le résultat d'exploitation, hors dépréciations et hors application des normes IFRS 5 et IFRS 16, sera une perte d'environ -4 ME.

L'entreprise a mis en place, comment en mars, l'ensemble des mesures défensives permettant de limiter les effets de cette baisse de chiffre d'affaires sur le résultat d'exploitation, mais Devernois considère que la crise sanitaire va mettre le groupe, dans les semaines à venir, face à des défis de financement à court et moyen termes.