Derichebourg : une publication bien accueillie

(Boursier.com) — Derichebourg surperforme nettement le marché en ce milieu de semaine avec un titre qui avance de près de 3% à 6,5 euros. Le groupe spécialisé dans les prestations de services aux entreprises et aux collectivités a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,078 milliard d'euros, en hausse de 12,4%. Il intègre la contribution des centres de recyclage du groupe Ecore. L'Ebitda courant à fin décembre 2022 s'établit à 85,9 ME, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 ME).

Comme déjà annoncé lors de la publication des résultats annuels, les premiers mois de l'exercice sont marqués dans l'activité Services à l'Environnement par des volumes de ventes freinés par les prix de l'énergie élevés et par les anticipations économiques prudentes, a rappelé le management. Les prix de vente moyens des ferrailles et des métaux non-ferreux sont par ailleurs inférieurs à ceux de l'an passé : -12% et -14% respectivement mais les marges unitaires se sont maintenues à des niveaux satisfaisants.

La valorisation de Derichebourg est toujours extrêmement modeste à 3,9x l'EBITDA 2023e et 6,9x l'EBIT mais qui correspond à des ratios de haut de cycle, rappelle Oddo BHF. Les références historiques ressortent à 6,8x en VE/EBITDA. Même si le management confirme des signes d'amélioration sur les prix de l'électricité et la demande de métaux non-ferreux, l'environnement reste incertain avec un 1er semestre qui restera largement pénalisé. De plus, demeurent des incertitudes sur l'impact de la consolidation d'Elior Group (Sous-performance) par mise en équivalence... De quoi rester 'neutre' avec un objectif de 6 euros.