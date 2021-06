Derichebourg : succès de son offre d'obligations senior

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Derichebourg annonce le succès de son offre d'un montant principal total de 300 millions d'euros d'obligations senior vertes à échéance 2028. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Il s'agit de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites. Il est prévu que le produit brut de l'Offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100% du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d'Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération.

Le produit brut de l'Offre sera initialement déposé sur un compte séquestre pour le bénéfice des obligataires. La libération du produit brut de l'Offre du compte séquestre sera soumise à un certain nombre de conditions. En cas de non-réalisation de l'acquisition avant une date butoir ou à l'occasion de certains autres évènements, les Obligations seront soumises à un remboursement anticipé obligatoire à un prix de 100% du prix d'émission des Obligations, augmenté des intérêts courus et non échus et des montants supplémentaires, le cas échéant, jusqu'à la date du remboursement anticipé obligatoire. Le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 24 juin 2021, sous réserve des conditions usuelles.