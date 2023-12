Derichebourg : sous tension après les comptes

(Boursier.com) — Derichebourg recule de 5% ce jeudi à 4,40 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe sur l'exercice 2022-2023 s'est élevé à 3,6 milliards d'euros, en diminution de -16,7% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-17,8%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+10,9%). L'Ebitda courant de l'exercice est ressorti à 334,8 ME, en retrait de 27,1% par rapport à l'an passé. Une diminution des volumes, un retrait des marges unitaires, et une augmentation des coûts de l'activité Recyclage (électricité à compter du mois de janvier 2023 notamment) expliquent l'essentiel de cette évolution...

Après prise en compte de 151,3 ME de dotations aux amortissements sur l'exercice, le résultat opérationnel courant s'élève à 184,9 ME, en diminution de -43,6% par rapport à l'an passé. Le résultat opérationnel s'établit à 244,7 ME, en retrait de -23,5% par rapport à l'an dernier.

Le résultat avant impôt du Groupe s'élève à 213,5 ME, en diminution de -30% par rapport à l'an passé. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur les sociétés de 44 ME, faisant ressortir un taux effectif d'imposition de 27,5% sur le résultat avant impôt retraité de la plus-value d'apport de Derichebourg Multiservices à Elior Group, et de la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, le résultat net des activités poursuivies s'élève à 131,8 ME, en baisse de -40% par rapport à l'an passé.

Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 137,4 ME pour l'exercice 2022-2023, en retrait de -42,5% par rapport à l'an passé. Il revient à hauteur de 136,9 ME aux actionnaires de Derichebourg SA.

Perspectives affichées

Derichebourg rappelle qu'à la suite de la cyberattaque intervenue le 10 novembre, les activités informatiques du groupe reprennent progressivement. Ses activités opérationnelles n'ont pas été interrompues, même si elles ont été ralenties.

A moyen terme, le Groupe se dit convaincu de la raison d'être et de l'avenir des matières premières recyclées, à cause des avantages qu'elles procurent en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie par rapport à la production de métal primaire.

Le Groupe est optimiste pour l'exercice 2023-2024 pour les raisons suivantes : Les premiers mois de l'exercice se déroulent dans la continuité des derniers mois de l'exercice précédent : un palier support semble avoir été atteint dans les volumes traités par le Groupe, qui se comparent dorénavant avec une faible amplitude par rapport aux mois comparables de l'exercice précédent. D'autre part, malgré la faiblesse de la croissance économique, les hausses récentes des prix des ferrailles traduisent un déficit de matières collectées par rapport au besoin des aciéries, en particulier pour le grand export...

Par ailleurs, au cours de l'exercice 2023-2024, plusieurs outils de production investis au cours de l'exercice 2022-2023 vont entrer en production. Ils contribueront à faire progresser la valeur ajoutée du groupe. D'autre part, à compter du mois de janvier 2024, le groupe bénéficiera de nouveaux prix de l'électricité en France, qui se traduiront par une économie de l'ordre de 15 ME en année pleine, à volumes équivalents.

Dans l'activité Services aux collectivités, le chiffre d'affaires devrait progresser légèrement, de même que la profitabilité mesurée en termes d'Ebitda. Derichebourg bénéficiera également de l'amélioration des résultats d'Elior Group.

Dans ce contexte, le Groupe Derichebourg se fixe pour objectif de dégager un Ebitda courant supérieur à 350 ME pour l'exercice 2023-2024, et un montant d'investissements corporels inférieur à 50% de l'Ebitda courant. Portzamparc ajuste son cours cible de 7,5 à 7,4 euros et revoit ses projections d'Ebitda 2024 de 370 à 365 ME, tandis que les projections de RNpdg passent de 156 ME à 148 ME.