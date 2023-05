Derichebourg : secoué après les résultats

(Boursier.com) — Derichebourg plonge de 8,7% à 4,8 euros au lendemain de la présentation de résultats semestriels décevants. Le groupe a fait état d'un Ebitda courant de 179,2 millions d'euros, en retrait de -21,1%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,8 milliard d'euros, en diminution de -12,7%. Cette baisse provient principalement de la division Recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+16%).

"Derichebourg a publié des résultats semestriels en demi-teinte : alors que les volumes ont lourdement chuté (au-delà de nos attentes), la marge fut remarquablement résiliente ", affirme TP ICAP Midcap ('achat'). Le groupe a réitéré sa confiance dans son modèle économique pour 2023 et à moyen terme et compte maintenir ses projets d'investissement visant notamment à développer ses capacités de tri à l'amont (activité plus résiliente à plus forte valeur ajoutée que le recyclage de la ferraille), souligne le broker.

Oddo BHF ('neutre') évoque lui un contexte volume/prix moins porteur. La valorisation reste modérée (4,3x l'EBITDA 2023 et 7,5x l'EV/EBIT) au regard des références historiques (5,7x et 12,3x). Néanmoins, les perspectives court terme restent aléatoires et l'intégration des résultats d'Elior pèseront dans un 1er temps...