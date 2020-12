Derichebourg s'envole après les résultats

Crédit photo © Derichebourg

(Boursier.com) — Derichebourg s'envole de plus de 22% à 4,3 euros après la publication de comptes annuels nettement plus solides que prévu par le marché. Le groupe de services aux entreprises et aux collectivités a vu son EBITDA reculer de 5,4% à 180,9 ME sur son exercice 2019-2020 pour des revenus de 2,5 MdsE, en diminution de 8,9%. Le ROC recule de 39,3% à 62,4 ME, là où le consensus était positionné à 47,2 ME. Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 21,3 ME, en baisse de 61,6%.

Tenant compte des recommandations du gouvernement de mars 2020, le Conseil d'administration a proposé d'affecter le résultat net au report à nouveau et de ne pas distribuer de dividende cette année. La société avance que l'exercice en cours s'est ouvert sous de meilleurs auspices que l'an dernier, les prix des ferrailles et des métaux non ferreux sont orientés à la hausse. L'activité a été peu perturbée par le second confinement et le management estime ainsi, sur la base de ses deux premiers mois d'activité, qu'il devrait être en mesure de dégager sur l'exercice en cours un EBITDA courant en progression de 15% à 20% environ.

Pour Midcap Partners, le groupe démontre une nouvelle fois l'excellence de son business model et son extraordinaire capacité d'intégration. Grâce à la force de son bilan, de nouvelles opérations de consolidation en Espagne sont à anticiper dans les prochains mois, confirmant le statut incontournable du groupe en Europe. La période d'accumulation que le broker avait signalée depuis plusieurs mois semble avoir vécu. L'analyste confirme ainsi son conseil 'achat fort' avec un objectif relevé de 5 à 9 euros à la suite du rehaussement significatif de ses prévisions et au fort rebond des principaux comparables.

Portzamparc revalorise le dossier de 3 à 4,3 euros et reste à l''achat' sur le groupe qui bénéficie d'une solide reprise depuis les 2 mois de faible activité provoquée par le premier confinement.

Des résultats supérieurs aux attentes et des perspectives encourageantes, note de son côté Oddo BHF. La valorisation du groupe reste toujours modeste comparativement aux références historiques, ajoute le broker, qui porte son objectif de 2,8 à 4,7 euros et passe ainsi à l''achat'.