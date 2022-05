Derichebourg recule après le point intermédiaire

(Boursier.com) — Derichebourg cède 0,6% à 7,9 euros au lendemain de sa publication semestrielle. Oddo BHF parle de résultats supérieurs à ses attentes avec un Ebitda courant de 250,6 ME, en augmentation de 45,2%, pour un chiffre d'affaires de 2,5 MdsE, en progression de 54%. A 'surperformer' sur le dossier, l'analyste met en avant la valorisation toujours modeste avec des ratios VE/EBITDA qui ressortent à 3,8x 2022e et 3,2x 2023e à comparer à 5,7x pour la médiane historique. Derichebourg devrait par ailleurs bénéficier de la pleine intégration de Ecore en 2023 ainsi que de synergies principalement de coûts (environ 20 ME).