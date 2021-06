Derichebourg : nouvel appui

(Boursier.com) — Derichebourg reperd 0,8% ce mercredi à 8,45 euros en Bourse de Paris, malgré Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 10,5 à 12,5 euros avec un avis à 'surperformer'. Sur le S1 2020/2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,65 MdE, en hausse de 26,7% par rapport à l'an passé. Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement à +42%, atténuée par la diminution de 3% du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices par rapport au premier semestre de l'an passé.

Grâce à l'amélioration des marges dans l'activité Services à l'Environnement, l'EBITDA courant du groupe a progressé de 88,8% et s'établit à 172,6 ME. Il représente 10,5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 112,3 ME, en progression de 236,6% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat net est de 73,6 ME, en forte hausse de 229% par rapport au premier semestre de l'an passé.

Derichebourg s'attend à ce que les conditions favorables pour les activités de recyclage qui ont prévalu au premier semestre continuent au second, avec un environnement de prix élevés pour les matières premières. La demande chinoise en acier est soutenue, à compter du 1er mai 2021, la Chine a supprimé les droits d'importations sur les aciers et ferrailles...