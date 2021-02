Derichebourg : nette amélioration de la perspective d'Ebitda

Crédit photo © Derichebourg

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte, réunie le 10 février à huis clos, sous la présidence de Daniel Derichebourg a approuvé sans modification les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020. En outre, l'Assemblée générale de Derichebourg a approuvé à la majorité requise chacune des résolutions proposées pour lesquelles le Conseil d'administration avait émis un avis favorable.

Ainsi qu'expliqué dans le communiqué du 30 décembre 2020, Derichebourg Environnement et les actionnaires d'Ecore ont entamé une période de négociations exclusives. La consultation des instances représentatives du personnel d'Ecore sur le projet d'acquisition est en cours.

Hausse du chiffre d'affaires du 1er trimestre

Concernant le groupe Derichebourg, le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice est en progression de +22% par rapport à l'exercice précédent (+40% pour l'activité Services à l'Environnement, -6% pour le Multiservices). L'Ebitda courant du 1er trimestre s'élève à 62 ME, en progression de +86% par rapport à l'an passé. La progression provient dans une large de mesure de l'activité Services à l'Environnement et subsidiairement de l'activité Multiservices.

Lors de la publication de ses comptes 2019-2020, le 3 décembre 2020, le groupe avait fait état, après 2 mois d'activité, de perspectives d'Ebitda courant en croissance de +15% (Ebitda courant 2021 : 208 ME) à +20% (Ebitda courant 2021 : 217 ME, soit +36 ME par rapport à 2020) pour l'exercice 2020-2021. Compte tenu des résultats des mois de décembre et janvier, et de ses perspectives futures, le groupe escompte réaliser pour l'exercice 2020-2021 un Ebitda courant bien au-delà des prévisions initiales . Les deux activités du groupe sont en progression mais l'activité Services à l'Environnement explique l'essentiel de cette amélioration.

Malgré la complexité induite par la situation sanitaire, le groupe considère que, hors dégradation significative imprévue qui nécessiterait un confinement strict, il achèvera son 1er semestre avec une avance d'Ebitda courant au moins égale à celle acquise à fin janvier.

Les fondamentaux à long terme de ses métiers demeurent porteurs...