Derichebourg : net repli

(Boursier.com) — Derichebourg met fin à une série de trois séances haussières avec un titre qui abandonne 3,1% à 6,2 euros en début de journée sur la place parisienne. L'opérateur de services aux entreprises et à l'environnement est notamment victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' en raison d'une moindre visibilité et d'une séquence bénéficiaire plus en risque. Compte tenu du contexte et de la pleine intégration d'Ecore, l'analyste estime que le groupe a atteint des résultats de haut de cycle avec l'intégration du levier opérationnel lié à Ecore, des volumes sous pression (-10% au S1) qui pourraient le demeurer dans un contexte de ralentissement, et un environnement prix moins favorable. Enfin, la participation financière dans Elior n'a pas convaincu. L'objectif est réduit de 14,5 à 9 euros.