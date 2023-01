Derichebourg : léger recul de l'Ebita au 1er trimestre

(Boursier.com) — Après 3 mois d'activité à fin décembre 2022, le chiffre d'affaires du groupe Derichebourg progresse de +12,4% par rapport à l'an passé. Il s'établit à 1,078 milliard d'euros. Il intègre la contribution des centres de recyclage du groupe Ecore.

L'Ebitda courant à fin décembre 2022 s'établit à 85,9 ME, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 ME). Comme déjà annoncé lors de la publication des résultats annuels, les premiers mois de l'exercice sont marqués dans l'activité Services à l'Environnement par des volumes de ventes freinés par les prix de l'énergie élevés et par les anticipations économiques prudentes. Les prix de vente moyens des ferrailles et des métaux non-ferreux sont inférieurs à ceux de l'an passé : -12% et -14% respectivement mais les marges unitaires se sont maintenues à des niveaux satisfaisants.

Perspectives

Les perspectives pour les prochains mois sont en amélioration :

- les prix de l'électricité sur le marché spot et sur les marchés à terme ont fortement baissé depuis l'automne dernier, ce qui permet aux principaux clients sidérurgistes de la filière électrique d'envisager une production en hausse

- la Turquie a des besoins en ferrailles en augmentation, ce qui soutient les prix

- la demande en métaux non-ferreux repart à la hausse par rapport au dernier trimestre de l'année civile 2022, en particulier pour les aluminiums

Le groupe a tenu les engagements de cession pris devant la Commission Européenne afin d'être autorisé à acquérir Ecore : il a cédé en janvier 2023 les 8 sites qu'il s'était engagé à céder.

Dans l'activité Multiservices, les étapes préalables à l'assemblée extraordinaire des actionnaires d'Elior Group devant se prononcer sur le projet d'apport de cette division se poursuivent, conformément au calendrier fixé.

Les fondamentaux à long terme des métiers demeurent porteurs :

- les matières premières issues du recyclage contribuent à lutter contre le réchauffement climatique, par rapport à la production primaire de métal. Plusieurs projets de constructions d'aciéries à arc électrique devraient voir le jour en Europe dans les années à venir.

- les entreprises poursuivent l'externalisation de services pour se concentrer sur leur coeur de métier.