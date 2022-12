Derichebourg : le titre flambe après des résultats historiques !

(Boursier.com) — Porté par des résultats annuels records, Derichebourg s'envole de près de 10% à 5,7 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe de services aux entreprises et aux collectivités a réalisé sur son exercice 2021-2022 clos fin septembre un EBITDA courant de 510,1 ME pour un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, en progression de 45,9%. Le résultat opérationnel s'est établi à 344,5 ME, en hausse de 31,1% et le résultat net revenant aux actionnaires à 237,6 ME, en progression de 36,5%. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 21,5% du résultat net revenant aux actionnaires.

Le management n'a comme à son habitude pas communiqué de guidances mais a indiqué enregistrer un environnement difficile à court terme. Portzamparc ('achat') parle d'une publication globalement rassurante. Le titre apparaît particulièrement faiblement valorisé au regard de ses performances opérationnelles. L'incertitude sur l'intérêt stratégique et financier sur la prise de participation dans Elior continue de peser...

Le titre a subi un très fort de-rating (-48,5% Ytd) alors que l'exercice 2022 constitue un exercice de haut de cycle, souligne Oddo BHF. La valorisation ressort à 3,4x l'EBITDA 2023e par rapport à une moyenne historique de 6,8x. Pour autant, le contexte moins porteur et les incertitudes concernant les discussions avec Elior incitent le courtier à laisser inchangée son opinion 'neutre'.