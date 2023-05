Derichebourg : le résultat net consolidé recule de 39% au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Derichebourg au 1er semestre 2022-2023 s'élève à 1,8 milliard d'euros, en diminution de -12,7% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+16%).

L'Ebitda courant du 1er semestre s'élève à 179,2 millions d'euros, en retrait de -21,1% par rapport à l'an passé.

Après prise en compte de 73,2 ME de dotation aux amortissements sur le semestre, le résultat opérationnel courant s'élève à 106,1 ME, en diminution de -35,2% par rapport au 1er semestre de l'an passé. Le résultat opérationnel s'établit à 112,7 ME, en retrait de -29,8% par rapport à l'an dernier.

Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 66,4 ME, en baisse de -40,5% par rapport à l'an passé. Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 72 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022-2023, en retrait de -39,1% par rapport à l'an passé. Il revient à hauteur de 71,5 ME aux actionnaires de Derichebourg.

Perspectives

A moyen terme, le Groupe est convaincu de la raison d'être et de l'avenir des matières premières recyclées, à cause des avantages qu'elles procurent en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie par rapport à la production de métal primaire.

Le Groupe investit aussi dans des technologies de pointe qui vont lui permettre d'être à la hauteur des attentes de ses clients qui voudront des matières premières issues du recyclage de haute qualité.

A plus court terme, dans un contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et d'interrogations sur l'évolution de l'économie en Europe et aux Etats-Unis, le groupe demeure confiant en l'avenir de son métier et de son business model qui lui a toujours permis d'augmenter à la fois sa part de marché et sa profitabilité.

Le groupe poursuivra son programme d'investissements de développement pour continuer à créer davantage de valeur ajoutée, et explore toujours des possibilités de croissance externe qui feraient sens sur les plans industriel et économique.

Dans l'activité Services aux collectivités, qui repose sur des contrats, avec une certaine prédictibilité des résultats, le chiffre d'affaires devrait continuer à croître, avec un taux moindre toutefois. Les taux de profitabilité devraient demeurer stables.