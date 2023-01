Derichebourg : le dividende sera payé le 16 février

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Derichebourg, réunie le 31 janvier 2023, sous la présidence de Daniel Derichebourg a approuvé sans modification les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2022 certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.

L'Assemblée générale a également approuvé à la majorité requise l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, dont notamment :

- la distribution d'un dividende de 0,32 euros par action, qui sera détaché le 14 février 2023 et mis en paiement à compter du 16 février 2023 ;

- le renouvellement des mandats d'administrateur de Messieurs Thomas et Boris Derichebourg, de Mme Catherine Claverie et de la société Compagnie Financière pour l'Environnement et le Recyclage (CFER) pour des durées respectives de 4 années, de 2 années et de 1 année. CFER a désigné Mme Catherine Ottaway en qualité de représentant permanent.

- l'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président-directeur général et au Directeur général délégué ;

- l'approbation de la politique de rémunération applicable au Président-directeur général, au Directeur général délégué et aux mandataires sociaux ;

- le renouvellement du programme de rachat d'actions ;

- le renouvellement de diverses autorisations et délégations financières consenties au Conseil d'administration ;

- la modification des articles 15 et 28 statuts.

Les résultats détaillés des votes seront disponibles sur le site internet de Derichebourg.