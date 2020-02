Derichebourg : le dividende sera détaché le 7 février

(Boursier.com) — L'Assemblée générale mixte de Derichebourg, réunie le 31 janvier 2020 sous la présidence de Monsieur Daniel Derichebourg, a approuvé sans modification les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2019.

L'Assemblée générale a approuvé à la majorité requise chacune des résolutions proposées. Elle a notamment approuvé la distribution d'un dividende de 0,11 euro par action, faisant ressortir un rendement de 3,3% par rapport au cours de clôture au 30 janvier 2020. Il sera détaché le 7 février, et mis en paiement à compter du 11 février.

Derichebourg a saisi cette occasion pour faire un point d'activité devant les actionnnaires. Après 4 mois d'activité au cours de l'exercice 2019-2020, l'Ebitda courant du groupe à périmètre comparable (retraité de la cession des activités au Maroc, en Italie, ingénierie nucléaire, et avant acquisition de Lyrsa), est en retrait d'environ 8 ME par rapport à l'exercice précédent, principalement à cause du recul des volumes de l'activité recyclage sur les deux premiers mois de l'exercice. Au premier trimestre, les volumes de ferrailles traités sont en baisse de 12,5%, en cohérence avec l'évolution de la production d'acier dans les pays de livraison du groupe, et ceux de métaux non-ferreux en recul limité de 1,2%. Il convient de noter que ce retard a été constaté sur les deux premiers mois de l'exercice, relativement calmes au niveau des volumes, comme déjà indiqué, que les volumes du mois de décembre sont en ligne avec ceux de l'an passé, et que les volumes traités au mois de janvier (hors effet de l'acquisition de Lyrsa) devraient être égaux à ceux de l'an passé. Par ailleurs, le groupe bénéficie depuis le mois de janvier 2020 de l'apport des volumes de Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques, acquis le 20 décembre 2019. L'effet prix sur le premier trimestre est de -23% pour le chiffre d'affaires ferrailles et -9% pour le chiffre d'affaires métaux non-ferreux. Le chiffre d'affaires de l'activité Multiservices poursuit sa progression, de l'ordre de 8 à 9% sur le 1er trimestre .