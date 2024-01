Derichebourg : le dividende sera détaché le 14 février

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Derichebourg, réunie le 30 janvier sous la présidence de Daniel Derichebourg, a approuvé sans modification les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2023 certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.

L'assemblée générale a également approuvé à la majorité requise l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, dont notamment la distribution d'un dividende de 0,16 euro par action. Il sera détaché le 14 février, et mis en paiement à compter du 16 février.

Les actionnaires de Derichebourg ont également approuvé :

- le renouvellement du mandat d'administrateur de la société Compagnie Financière pour l'Environnement et le Recyclage (CFER) pour une durée de 4 années ;

- le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société BM&A et le non-renouvellement et non-remplacement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de Pascal de Rocquigny du Fayel

- les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à chaque mandataire social;

- la politique de rémunération applicable au Directeur général, au Directeur général délégué et aux mandataires sociaux ;

- le renouvellement du programme de rachat d'actions ;

- le renouvellement de diverses autorisations et délégations financières consenties au Conseil d'administration.

Les résultats détaillés des votes seront disponibles sur le site internet de la société.

Des pistes pour 2024 ?

Au cours de cette assemblée, la Direction générale du Groupe a également répondu aux questions posées par les actionnaires.

Lors des précédents comptes-rendus d'assemblée générale, la société avait pris habitude de communiquer des informations relatives au déroulement de son 1er trimestre écoulé. Elle n'est pas en mesure de le faire avec précision à ce jour, compte tenu de la résorption en cours du retard administratif occasionné par l'indisponibilité temporaire mais désormais résolue de son système d'information, conséquence de la cyberattaque intervenue le 10 novembre 2023. Elle communiquera lorsque ces informations seront disponibles.

Les nouvelles lignes investies au cours de l'exercice précédent (traitement de DEEE GEM froid à Bonneuil sur Marne, grenaillage de câbles cuivre ou aluminium à Escaupont, nouvelle ligne de broyage plus puissante et intégrant la fabrication de combustible solide de récupération à Saint-Pierre de Chandieu, ligne de tri des aluminiums à Coulombiers, nouvelles cisailles installées sur plusieurs sites) montent progressivement en puissance et conforteront le positionnement stratégique du Groupe dans la durée.