Derichebourg lance une offre d'obligations senior

(Boursier.com) — Derichebourg annonce le lancement d'une offre d'un montant principal total de 300.000.000 d'euros d'obligations senior à échéance 2028. Il est prévu que le produit brut de l'offre soit utilisé, avec de la trésorerie disponible, pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100% du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. (Ecore) par Derichebourg Environnement, pour rembourser certaines dettes d'Ecore et pour payer les frais et dépenses liés à l'opération. Le produit brut de l'offre sera initialement déposé sur un compte séquestre pour le bénéfice des obligataires. La libération du produit brut de l'offre du compte séquestre sera soumise à un certain nombre de conditions. En cas de non-réalisation de l'acquisition avant une date butoir ou à l'occasion de certains autres évènements, les obligations seront soumises à un remboursement anticipé obligatoire à un prix de 100% du prix d'émission des obligations, augmenté des intérêts courus et non échus et des montants supplémentaires, le cas échéant, jusqu'à la date du remboursement anticipé obligatoire.