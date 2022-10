Derichebourg : fin de série

(Boursier.com) — Derichebourg , qui restait sur cinq séances dans le vert, abandonne 4,6% à 4,4 euros en ce milieu de semaine. Oddo BHF a revu en baisse de 20% ses estimations d'EBITDA et de 30% celles de ROC et de BPA pour 2023 et 2024 alors que l'environnement sera logiquement moins porteur compte tenu de la baisse des matières premières et de l'envolée des coûts énergétiques qui impacte directement les processus de production des principaux clients de Derichebourg (aciérie...).

Bien que présentant une valorisation modeste (3x l'EBITDA 2023 et 5,5x l'EBIT), l'analyste reste 'neutre' sur le titre dans la mesure où le groupe a atteint des résultats de haut de cycle ; le contexte volume/prix est moins favorable ; et la participation au sein d'Elior suscite toujours beaucoup d'interrogations. L'objectif est ramené de 9 à 5 euros.