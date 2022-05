Derichebourg et Elior dévissent

(Boursier.com) — Derichebourg chute désormais de 11% à 7,83 euros dans un volume fourni, tandis qu'Elior trébuche de 6,7% à 2,83 euros environ. Elior Group a pris connaissance du communiqué par lequel le groupe Derichebourg a annoncé avoir conclu un protocole d'accord afin d'acquérir 14,7% du capital et des droits de vote d'Elior auprès de BIM et Monsieur Gilles Cojan, d'ici au 30 juin 2022. A l'issue de cette acquisition, le groupe Derichebourg va donc détenir 19,6% du capital et des droits de vote d'Elior.

Elior Group prend acte de ce que le groupe Derichebourg s'inscrit dans une logique d'implication actionnariale de long terme, soutient la stratégie d'Elior Group et n'entend pas déposer d'offre publique visant les actions d'Elior. Derichebourg a aussi indiqué son intention de demander à bénéficier de deux sièges au conseil d'administration d'Elior. Elior Group examinera par ailleurs avec le groupe Derichebourg les termes et conditions de leur relation actionnariale de long terme.

Dans le détail, le groupe de services aux entreprises et à l'environnement va acquérir 14,7% auprès de BIM (holding du fondateur d'Elior Robert Zolade) et de Gilles Cojan à un prix de 5,65 euros par action Elior, assorti d'un complément de prix éventuel pouvant aller jusqu'à 1,35 euro par action basé sur l'évolution du cours de bourse d'Elior entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.