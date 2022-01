(Boursier.com) — Derichebourg Environnement renforce ses positions dans le domaine des services aux collectivités en remportant 9 contrats de collecte de déchets ménagers et de nettoiement urbain. Ces contrats débuteront en 2022 et représenteront un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros sur toute la durée des marchés.

La Ville de Paris, la Ville de Puteaux, l'Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, La Métropole nantaise, autant de collectivités qui ont accordé leur confiance à Derichebourg Environnement pour assurer la propreté et la gestion des déchets de leurs territoires.

Derichebourg Environnement renouvelle ses contrats de propreté avec la Ville de Puteaux et l'Etablissement Public Territorial de Plaine Commune pour 4 années supplémentaires. La société renouvelle ses engagements auprès de la Ville de Paris en collectant, pour les 6 prochaines années, les déchets de 435.000 habitants.

S'agissant de l'Etablissement Public Territorial de Plaine Commune, Derichebourg Environnement renouvelle également son contrat de collecte et, dans le même temps, étend son périmètre d'intervention à 3 villes supplémentaires (Aubervilliers, la Courneuve et Epinay-sur-Seine), soit 270.000 habitants au total collectés pour les 7 prochaines années.

En plus de ces renouvellements, Derichebourg Environnement remporte de nouveaux contrats : la collecte du verre sur 8 arrondissements parisiens et la collecte de 75.000 habitants sur le territoire de Nantes Métropole pour respectivement les 6 et 7 prochaines années.

En remportant tous ces contrats, Derichebourg Environnement poursuit son développement national et ouvrira donc en début d'année une nouvelle agence à Nantes afin de débuter le nouveau marché à compter du 1er avril 2022.

"Le choix de nos matériels pour l'ensemble de ces contrats s'inscrit dans une recherche permanente de solutions toujours plus innovantes en termes de performance environnementale et d'amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs. Notre ambition est de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre avec la mise en service de véhicules électriques, hybrides (technologie Start-Stop Effenco), à motorisation GNV ou hydrogène tout en offrant aux habitants un service public toujours plus qualitatif et respectueux de leur environnement" précise Thomas Derichebourg.

Derichebourg Environnement a prévu de mettre en service en 2022 sa première balayeuse de voirie à motorisation hydrogène !

Avec le renouvellement et le gain de ces nouveaux contrats, Derichebourg Environnement assoie sa position d'expert dans le domaine de la gestion des déchets et du nettoiement urbain.