Derichebourg Environnement : le bon tri

(Boursier.com) — La SPL Anjou Trivalor a confié à Derichebourg Environnement la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du futur centre de tri de Saint Barthélemy d'Anjou situé à proximité d'Angers. Ce centre de tri traitera les déchets ménagers issus des collectes sélectives de 600.000 habitants, soit 289 communes du Maine et Loire. D'un montant total de 48 millions d'euros et d'une durée de 8 ans (dont 2 ans de travaux), ce contrat prévoit la construction et l'exploitation d'un site dont la capacité de traitement sera de 35.000 tonnes par an...

Portzamparc estime que ce contrat permet de développer le métier de traitement de tri ménager du groupe qui reste encore très marginal au sein de Derichebourg Environnement qui est centré sur le recyclage des métaux (57% du CA), le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (7%) et la collecte des déchets ménagers (4%). Verdict : "acheter en visant un cours de 4,60 euros". Le titre monte de 0,2% à 3,72 euros ce mardi.