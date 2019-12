Derichebourg Environnement : du nouveau à Angers

(Boursier.com) — La SPL Anjou Trivalor a confié à Derichebourg Environnement la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du futur centre de tri de Saint Barthélemy d'Anjou situé à proximité d'Angers. Ce centre de tri traitera les déchets ménagers issus des collectes sélectives de 600.000 habitants, soit 289 communes du Maine et Loire. D'un montant total de 48 millions d'euros et d'une durée de 8 ans (dont 2 ans de travaux), ce contrat prévoit la construction et l'exploitation d'un site dont la capacité de traitement sera de 35.000 tonnes par an.

Derichebourg Environnement débutera les travaux d'agrandissement et de rénovation du site Biopôle à partir de janvier 2020 et pour une durée de 2 ans. Ces travaux seront réalisés en partenariat avec les sociétés Vauché (concepteur et fabricant de la chaîne de tri), Prologis (construction), ASI (Sécurité incendie) et le cabinet d'architectes Agence 3 arches.

Ce nouveau centre disposera d'une ligne de tri équipée des dernières innovations technologiques. 15 équipements de tri mécanisés (crible balistique, tri optique, tri aéraulique, overband, courant de Foucault...) permettront de traiter jusqu'à 12,75 tonnes par heure, grâce à un process performant et évolutif. La sécurité sera au coeur des préoccupations avec une protection incendie renforcée.

Derichebourg Environnement a conçu ce centre de tri de façon à en limiter l'impact environnemental : certification ISO 50001 du site, utilisation d'engins électriques, récupération de chaleur sur les compresseurs pour le chauffage de la cabine de tri...

55 personnes au total seront recrutées en collaboration avec des filières d'insertion pour l'exploitation et la maintenance du site. Un programme de bien-être au travail sera développé : consultation régulière d'un ostéopathe, formations citoyennes, espace médiathèque avec accès internet...

La conception de ce centre de tri portera une attention particulière aux visiteurs en proposant un parcours pédagogique sécurisé au coeur des étapes de tri, ainsi qu'un espace dédié à l'information et la sensibilisation.

La diversité des métiers et des expériences de Derichebourg Environnement et la collaboration avec ses différents partenaires ont permis de répondre pleinement aux attentes de la SPL Anjou Trivalor en proposant un outil industriel à la fois performant, respectueux des enjeux financiers, environnementaux et sociétaux.