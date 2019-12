Derichebourg : en plein coeur

Derichebourg : en plein coeur









(Boursier.com) — Derichebourg Environnement a annoncé avoir concrétisé l'acquisition du groupe Lyrsa, leader espagnol du recyclage de déchets métalliques, les différentes conditions suspensives prévues au contrat d'acquisition signé le 19 septembre dernier ayant été réalisées. Derichebourg Environnement a acquis 100% du capital des sociétés Lyrsa, Archamesa et Redisa auprès de l'actionnaire majoritaire Layro, ainsi qu'auprès des actionnaires minoritaires.

Le périmètre d'activités acquis a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 427 ME. Il traite annuellement près d' 1 million de tonnes de déchets métalliques, dont environ 160.000 tonnes de métaux non-ferreux. Le groupe emploie environ 600 salariés.

Lyrsa a été créé en 1939, elle exploite 18 centres de recyclage (17 en Espagne, 1 au Portugal). La société est le leader des acteurs indépendants espagnols dans le recyclage de déchets métalliques. Elle exploite notamment 3 broyeurs (dont un détenu depuis 27 ans en co-participation avec le groupe Derichebourg), un centre de tri de métaux induits issus du broyage, une affinerie d'aluminium et une affinerie de plomb.

A l'issue de cette acquisition, Abderaman El Aoufir, directeur général délégué du groupe Derichebourg a déclaré : "Nous saluons le travail réalisé par les familles fondatrices et leurs descendants pour constituer ce très beau groupe, nous sommes conscients de l'importance de ce changement pour le groupe Lyrsa et ses salariés, et sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du groupe Lyrsa et du groupe Derichebourg."

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle qui renforce la position du groupe en tant qu'acteur majeur du recyclage des métaux, coeur de métier de Derichebourg et principale source de profits". De quoi viser un cours de 4,60 euros en étant à l'achat. Le titre monte de 1,3% ce lundi à 3,70 euros...