Derichebourg : des résultats historiques sur l'exercice 2020-2021

(Boursier.com) — Derichebourg confirme un bel exercice 2020-2021 qui a permis de dégager les meilleurs résultats de l'histoire du groupe de recyclage. Le chiffre d'affaires a atteint 3,6 milliards d'euros, en progression de 46,8% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement progresse de 68,6% et l'activité Multiservices de 4,2%. Le volume de ferrailles commercialisées progresse de 25,5% (+23% à périmètre constant).

Derichebourg explique que la reprise tardive de l'activité de certains haut-fourneaux, arrêtés l'an dernier pendant la première période de crise sanitaire, a créé des effets de pénurie sur certains produits, et entraîné, pour les produits pour lesquels cela est possible, un report de demande vers les aciers produits par la filière électrique. Cela a notamment entrainé une progression des prix de vente des ferrailles à compter du mois de janvier 2021, les prix se maintenant ensuite à un niveau très élevé.

Toutes les activités voient leur EBITDA progresser, si bien que l'EBITDA du groupe augmente de 207,3 ME (ou 114,6%) et s'établit à 388,2 ME. Grâce à une très forte amélioration des marges unitaires, dans un contexte de hausse des prix, ainsi qu'à une bonne maîtrise des frais d'exploitation malgré des volumes en hausse, ainsi que grâce à une contribution supplémentaire des contrats de services aux collectivités, l'EBITDA courant de l'activité Services à l'Environnement progresse de 138% à 338,5 ME. Il représente 12,3% du chiffre d'affaires, le meilleur ratio atteint par l'activité. L'EBITDA courant de l'activité Multiservices progresse de 17% et s'établit à 51,4 ME. Il s'établit à 5,9%, là aussi meilleur ratio atteint par l'activité.

Après prise en compte de 125 ME de dotation aux amortissements, le résultat opérationnel courant s'élève à 263,2 ME, en progression de 322%. Peu d'éléments non-récurrents sont à recenser sur l'exercice, si bien que le résultat opérationnel s'élève à 262,7 ME, en progression de 368%. Le résultat net revenant aux actionnaires est de 174 ME, en progression de 716% par rapport à l'an passé.

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 29,3% du résultat net revenant aux actionnaires. Derichebourg annonce que des conditions de marché favorables se sont maintenues au cours des mois d'octobre et novembre 2021, avec des volumes en léger retrait, mais des prix élevés, même s'ils ont enregistré une baisse pour les métaux non-ferreux en novembre. Après deux mois d'activité, le groupe estime être en avance en termes de résultat par rapport à l'an passé.