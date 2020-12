Derichebourg : chute de 61% du résultat annuel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 de Derichebourg s'élève à 2,5 MdsE, en diminution de 8,9% par rapport à l'exercice précédent.

L'activité Services à l'Environnement recule de 11,9%, et l'activité Multiservices de 2,5%.

Dans l'activité Services à l'Environnement, la contribution de Derichebourg España (ex-Lyrsa) sur 9 mois ne compense pas les effets d'un confinement de près de 2 mois et un premier trimestre de l'exercice en fort recul, même si l'exercice s'est terminé sur des bases de volumes comparables à l'an passé.

Dans l'activité Multiservices, la progression des Métiers Propreté ne compense pas le recul des activités liées à l'aéronautique.

L'EBITDA courant s'élève à 180,9 ME, en diminution de 5,4% par rapport à l'an passé.

Le résultat net revenant aux actionnaires s'établit à 21,3 ME, en baisse de 61,6% par rapport à l'an dernier.

Tenant compte des recommandations du gouvernement de mars 2020, le Conseil d'administration a proposé d'affecter le résultat net au report à nouveau et de ne pas distribuer de dividende cette année.

La société avance que l'exercice en cours s'est ouvert sous de meilleurs auspices que l'an dernier, les prix des ferrailles et des métaux non ferreux sont orientés à la hausse. L'activité a été peu perturbée par le second confinement. Le métier Propreté est revalorisé chez les clients de par la sécurisation de leur activité qu'il procure.

Derichebourg estime sur la base de ses deux premiers mois d'activité, qu'il devrait être en mesure de dégager sur l'exercice en cours un EBITDA courant en progression de 15% à 20% environ.