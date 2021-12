Derichebourg boucle l'acquisition du groupe Ecore

(Boursier.com) — Derichebourg , dont le titre est suspendu ce jour, annonce la finalisation de l'acquisition de l'intégralité du capital de Groupe Ecore Holding (Luxembourg). Ce rapprochement, annoncé le 30 décembre 2020 et formalisé par un accord le 1er mars 2021, a reçu l'approbation des différentes autorités de la concurrence compétentes, au niveau européen et international. Suite à cette acquisition, Derichebourg "consolide une taille critique qui le place comme l'un des tout premiers leaders de l'économie circulaire dans la transformation de déchets métalliques en matières premières issues du recyclage", avec un effectif dédié de plus de 4.300 salariés, et une présence géographique dans 11 pays dans cette activité.

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par la Commission Européenne en matière de concurrence et obtenir une décision en Phase 1, le groupe Derichebourg a proposé une série d'engagements comprenant notamment la cession de quatre sites de valorisation équipés d'un broyeur ainsi que quatre sites de collecte et a également pris par ailleurs un certain nombre d'engagements visant à assurer la viabilité des sites qui seront cédés, incluant l'option pour les repreneurs de sites équipés d'un broyeur d'acquérir un ou deux sites de collecte satellites. Cinq sites satellites au total sont concernés par cette option.

Derichebourg consolidera Ecore dans ses comptes à compter de ce jour. Pour l'exercice 2021 (12 mois), le cumul des chiffres d'affaires après mise en oeuvre des engagements serait de l'ordre de 4,8 milliards d'euros et le cumul de leur EBITDA (hors synergies) serait de 480 ME environ. L'endettement net au 30 septembre 2021, tenant compte de cette acquisition, aurait été de 616 ME, soit un ratio de levier calculé de 1,3.

Grâce à la plus importante opération de croissance externe de son histoire dans les services à l'environnement, le groupe Derichebourg s'inscrit dans le cadre de la transition écologique et du Pacte vert prônés par l'Union européenne, lequel fixe des objectifs clairs et ambitieux pour relever les défis climatiques et ceux liés à l'environnement et contribuera notamment à la production européenne d'un acier vert, plus économe en émissions de CO2.