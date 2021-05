Derichebourg : +5% après les comptes !

(Boursier.com) — Derichebourg grimpe de plus de 5% ce vendredi à 8,25 euros en Bourse de Paris. Sur le S1 2020/2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,65 MdE, en hausse de 26,7% par rapport à l'an passé. Cette augmentation provient principalement de la division Services à l'Environnement à +42%, atténuée par la diminution de 3% du chiffre d'affaires de l'activité Multiservices par rapport au premier semestre de l'an passé.

Grâce à l'amélioration des marges dans l'activité Services à l'Environnement, l'EBITDA courant du groupe a progressé de 88,8% et s'établit à 172,6 ME. Il représente 10,5% du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant s'élève à 112,3 ME, en progression de 236,6% par rapport au premier semestre de l'an passé. Le résultat net est de 73,6 ME, en forte hausse de 229% par rapport au premier semestre de l'an passé.

Derichebourg s'attend à ce que les conditions favorables pour les activités de recyclage qui ont prévalu au premier semestre continuent au second, avec un environnement de prix élevés pour les matières premières. La demande chinoise en acier est soutenue, à compter du 1er mai 2021, la Chine a supprimé les droits d'importations sur les aciers et ferrailles.

"Suite à cette très bonne publication, nous relevons nos prévisions de CA et de rentabilité (EBITDA de 305 ME vs 253 ME précédemment), ce qui nous conduit à revoir à la hausse notre objectif, de 8,5 à 10,5 euros" commente Portzamparc qui maintient son opinion à 'Acheter' sur le groupe qui bénéficie d'une solide reprise d'activité et de l'impact positif attendu du rachat d'Ecore dont la finalisation est toujours attendue dans les mois qui viennent (attente de l'autorisation des autorités européennes de la concurrence).