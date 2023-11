Delta Plus : quel impact ?

(Boursier.com) — Delta Plus campe à 67,90 euros ce mercredi, alors que les ventes du groupe ont progressé de 1,6% sur les 9 premiers mois de l'année 2023 et atteignent 312,3 ME. La société maintient un rythme de croissance organique soutenu, en raison notamment d'un niveau d'activité élevé en Argentine au premier semestre, lié à la réouverture des frontières après plusieurs mois de limitation des importations dans le pays...

"L'environnement économique dégradé et les tensions inflationnistes continuent de peser malgré une tendance plus favorable en septembre/octobre" souligne Portzamparc qui estime que "l'impact des changes est plus important qu'anticipé"... Les prévisions de CA passent de 433,3 ME à 426,2 ME, mais l'analyste reste à l'achat en visant un cours de 87 euros.