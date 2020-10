Delta Plus : marge de manoeuvre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Delta Plus a annoncé l'acquisition du reliquat (49%) du capital de Vertic Nederland BV, spécialisé dans l'antichute. Le groupe avait acquit la majorité du capital (51%) en 2018... "La "cible" reste de taille modeste, avec un CA de 4,6 ME et une marge opérationnelle de 13,7%, soit le niveau du groupe" souligne Portzamparc pour qui l'impact de cette acquisition complémentaire est "extrêmement réduit sur les résultats du groupe, puisque nous estimons à 0,2 ME l'impact des minoritaires réintégrés au résultat net part du groupe". Cela traduit une accrétion inférieure à 1%...

"Delta Plus dispose d'une situation financière saine (levier 1,4x à fin 2020 contre 1,7x à fin 2019) qui lui donne toute la latitude pour continuer sa politique de croissance externe, potentiellement en augmentant la taille des acquisitions (8 ME de CA en moyenne à date)" conclut l'analyste qui reste acheteur sur le dossier en visant un cours de 65 euros. Le titre monte de 3,2% ce vendredi à 57,20 euros.