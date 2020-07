Delta Plus : le titre accélère

(Boursier.com) — Delta Plus Group grimpe de 7,8% ce jeudi à 51 euros, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 11,7% (+14,3 ME) au premier semestre 2020. Les ventes s'élèvent ainsi à 137 millions d'euros pour les 6 premiers mois de l'année contre 122,7 ME en 2019. Le groupe a démontré à l'occasion des dernières semaines sa capacité à limiter les conséquences de cette première phase de crise liée à la pandémie de Covid-19 sur son activité.

Dans la tendance de l'exercice 2019, le groupe a entamé l'année 2020 sur un rythme de croissance organique soutenu, et a bénéficié en outre tout au long du premier semestre d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration d'Odco, société acquise en fin d'année dernière, et des activités de bottes de travail (Boots Company et Netco Safety) acquises début janvier 2020. A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +6,3% sur le premier semestre 2020.

L'effet périmètre représente un impact positif de +11,2 ME sur le chiffre d'affaires (+9,1%). Les effets de change, négatifs, s'élèvent à (4,8) ME au premier semestre, soit un impact de -3,8% sur la variation du chiffre d'affaires. Ils se sont accentués au cours du deuxième trimestre.

Les premiers impacts de la crise du Covid-19, qui avaient marqué la fin du premier trimestre, se sont confirmés sur l'ensemble du deuxième trimestre de l'année... Néanmoins, "des ventes exceptionnelles de produits liés au Covid-19 ont permis de compenser une baisse d'activité importante sur les autres familles de produits". Dans le contexte actuel, il reste encore difficile aujourd'hui de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats du groupe pour l'ensemble de l'année 2020, nuance Delta Plus. Parmi les dernières notes d'analystes, GreenSome Finance reste à l'achat sur le dossier avec un cours cible ajusté en nette hausse à 73,10 euros.